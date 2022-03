« Laisser une trace », les collections permanentes revisitées Les Baux-de-Provence, 10 mars 2022, Les Baux-de-Provence.

« Laisser une trace », les collections permanentes revisitées Musée Yves Brayer Hôtel de Porcelet Les Baux-de-Provence

2022-03-10 – 2022-11-13 Musée Yves Brayer Hôtel de Porcelet

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône Les Baux-de-Provence

Changer le cadre dans lequel les artistes témoignent de notre temps et de leur temps propre, n’est pourtant pas une tâche qui puisse se faire en faisant abstraction du passé. C’est pourquoi la confrontation avec la peinture d’Yves Brayer est ici essentielle : le parcours de cet artiste hors normes, sa curiosité et son amour des lieux qu’il a traversés, sont autant de choses qui restent et inspirent les artistes contemporains.



Par ses nombreux voyages, principalement autour de la Méditerranée, il a peint en Espagne, au Maroc, en Italie, puis en Provence et en Camargue, où les architectures font place aux paysages purs. Ce sont ces thèmes que se propose d’explorer l’exposition “Laisser une trace”. Les artistes Audrey Langlet Odatempo, Maliza Kiasuwa, Gabriel Boutros et Tomek Jarolim, Gouzelle Ishmatova, Abdullah Al Qandeel, et Michal Korman, travaillant dans des médiums aussi différents que la céramique, le textile, la musique et la technologie, la photographie, le dessin et bien sûr, la peinture se retrouvent pour faire écho à l’œuvre d’un de leurs prédécesseurs.

L’année 2022 marquera la clôture des quatre années d’embellissement du Musée Yves Brayer. À cette occasion, les collections permanentes seront revisitées : chacune des salles du Musée accueillera une œuvre d’un jeune artiste contemporain.

olivier@yvesbrayer.com +33 4 90 54 36 99 https://www.yvesbrayer.com/fr/

