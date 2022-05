Laisse ton humour au bestiaire ! Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Troyes Catégories d’évènement: Aube

le samedi 14 mai à Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle)

Au sein de l’exposition “Translation”, deux conteurs de la Compagnie Les Artisans de l’Ephémère vous proposent un florilège de textes humoristiques sur le monde animal. La Fontaine, Guillaume Apollinaire ou encore Bobby La Pointe : venez écouter une sélection d’auteurs aux écrits décalés, loufoques voire « un poil » impertinents, avec en vedette « Le bestiaire de Paris » de Bernard Dimey, auteur originaire de la région.

Entrée libre

Au sein de l'exposition "Translation", deux conteurs de la Compagnie Les Artisans de l'Ephémère vous proposent un florilège de textes humoristiques sur le monde animal. Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:45:00 2022-05-14T21:10:00;2022-05-14T21:45:00 2022-05-14T22:10:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T22:55:00;2022-05-14T23:30:00 2022-05-14T23:55:00

