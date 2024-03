LAISSE LA MER DÉCOUVREZ LA BIODIVERSITÉ CACHÉE Valras-Plage, mercredi 22 mai 2024.

Le 22/05/2024 de 14h à 17h

Journée internationale de la Biodiversité Valras Plage à partir de 5 ans

Sans inscription

Association qui anime Sauvegarde Hérault Littoral 07 68 98 49 34

Durant la journée internationale de la Biodiversité qui aura lieu le 22 mai 2024, venez profitez de l’animation « Laisse la mer Découvrez la biodiversité cachée « .

Découvrez la biodiversité cachée des plages les laisses de mer. Explorez coquillages, bois flotté, et créez de l’art éphémère tout en respectant la nature. Une expérience enrichissante !

Dans cette animation immersive, nous plongerons dans le monde méconnu des plages, où le sable n’est pas le seul protagoniste. Nous commencerons par définir ce qu’est une « laisse de mer », en mettant en lumière les différents matériaux qui s’y trouvent, tels que le bois flotté, les algues et les coquillages. Ensuite, nous explorerons la biodiversité cachée dans ces laisses de mer, des petits animaux marins aux oiseaux qui en dépendent. Nous découvrirons également l’art dans la nature grâce au Land Art, en montrant des exemples inspirants d’œuvres créées avec les trésors trouvés sur la plage. Enfin, nous rappellerons l’importance de respecter la nature tout en encourageant les participants à créer leur propre art éphémère, laissant ainsi la plage aussi belle qu’ils l’ont trouvée. Une expérience enrichissante pour sensibiliser à la beauté et à l’importance de préserver ces écosystèmes côtiers uniques.

Complément information Prévoir vêtements et chaussures adaptés, Prévoir eau et protection solaire

Lieu de rdv Parking embouchure de l’Orb aux Orpellières (Après l’école de voile).

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Début : 2024-05-22 14:00:00

fin : 2024-05-22 17:00:00

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

