Coudeville-sur-Mer Coudeville-sur-Mer Coudeville-sur-Mer, Manche Laisse de mer et dunes Coudeville-sur-Mer Coudeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Coudeville-sur-Mer

Manche

Laisse de mer et dunes Coudeville-sur-Mer, 9 août 2021-9 août 2021, Coudeville-sur-Mer. Laisse de mer et dunes 2021-08-09 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-09 12:30:00 12:30:00

Coudeville-sur-Mer Manche Récolte d’éléments trouvés sur le haut de la plage, explication de leur origine, tri, découverte faune et flore, sensibilisation à la pollution, explication sur la transformation des dunes. Durée 2 h 30.

Départ 10 h 00 – Poste SNSM Coudeville Plage

Inscription obligatoire auprès du camping de Coudeville sur Mer Récolte d’éléments trouvés sur le haut de la plage, explication de leur origine, tri, découverte faune et flore, sensibilisation à la pollution, explication sur la transformation des dunes. Durée 2 h 30.

Départ 10 h 00 – Poste SNSM Coudeville… Récolte d’éléments trouvés sur le haut de la plage, explication de leur origine, tri, découverte faune et flore, sensibilisation à la pollution, explication sur la transformation des dunes. Durée 2 h 30.

Départ 10 h 00 – Poste SNSM Coudeville… Récolte d’éléments trouvés sur le haut de la plage, explication de leur origine, tri, découverte faune et flore, sensibilisation à la pollution, explication sur la transformation des dunes. Durée 2 h 30.

Départ 10 h 00 – Poste SNSM Coudeville Plage

Inscription obligatoire auprès du camping de Coudeville sur Mer dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Coudeville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Coudeville-sur-Mer Adresse Ville Coudeville-sur-Mer lieuville 48.88713#-1.56987