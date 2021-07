Bréhal Bréhal Bréhal, Manche Laisse de mer et dunes Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Manche

Laisse de mer et dunes Bréhal, 19 août 2021-19 août 2021, Bréhal. Laisse de mer et dunes 2021-08-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-19 18:00:00 18:00:00

Bréhal Manche Récolte d’éléments trouvés sur le haut de la plage, explication de leur origine, tri, découverte faune et flore, sensibilisation à la pollution, explication sur la transformation des dunes. Durée 2 h 30. RV au centre PEP Les Oyats.

Inscription gratuite au Saint-Mart’anim dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bréhal, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Bréhal Adresse Ville Bréhal lieuville 48.90143#-1.55942