Laisse de mer et dunes

Laisse de mer et dunes, 4 août 2022, . Laisse de mer et dunes



2022-08-04 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-04 17:00:00 17:00:00 Récolte d’éléments trouvés sur le haut de plage, explication de leur origine, tri, découverte faune et flore, sensibilisation à la pollution, explication sur la transformation des dunes. Durée 2 h 30.

Départ 14 h 30 – Poste SNSM Coudeville plage

Animations estivales proposées par la mairie de Coudeville sur Mer Récolte d’éléments trouvés sur le haut de plage, explication de leur origine, tri, découverte faune et flore, sensibilisation à la pollution, explication sur la transformation des dunes. Durée 2 h 30.

Départ 14 h 30 – Poste SNSM Coudeville… Récolte d’éléments trouvés sur le haut de plage, explication de leur origine, tri, découverte faune et flore, sensibilisation à la pollution, explication sur la transformation des dunes. Durée 2 h 30.

Départ 14 h 30 – Poste SNSM Coudeville plage

Animations estivales proposées par la mairie de Coudeville sur Mer dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville