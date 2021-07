Les Sorinières Boulevard de la Comédie Loire-Atlantique, Nantes Laisse aller la musique… Boulevard de la Comédie Les Sorinières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Laisse aller la musique… Boulevard de la Comédie, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Les Sorinières. 2021-07-24 Représentations du 8 au 31 juillet 2021 :jeudis, vendredis, samedis à 21h

Horaire : 21:00

Gratuit : non 13 € / 10 € réduitRéservation : 07 82 82 86 79 ou www.boulevarddelacomedie.fr Représentations du 8 au 31 juillet 2021 :jeudis, vendredis, samedis à 21h Comédie / Nouvelle création du Boulevard de la Comédie. Catherine et Richard s’aiment comme au premier jour. Comme dans les chansons d’amour. Leur maison est la maison du bonheur. Un véritable nid douillet.Sauf qu’un autre nid vient de faire son apparition dans le jardin. Un nid de frelons asiatiques !Ils font appel à un dératiseur, très consciencieux, qui serait bien capable de détruire les deux nids en même temps ! avec Sylvie Lefeuvre, Bruno Lefeuvre (sociétaires de la Comédie des Roussipontains) et Didier Baffou Boulevard de la Comédie 7 Rue de la Petite Meilleraie Centre-Ouest Les Sorinières

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Boulevard de la Comédie Ville Les Sorinières lieuville Boulevard de la Comédie Les Sorinières