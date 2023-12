Don du sang à Laissac Laissac-Sévérac l’Église, 1 décembre 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Laissac-Sévérac l’Église,Aveyron

Collecte de sang au centre administratif de Laissac de 13h à 18h30..

2024-01-25 fin : 2024-01-25 . .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Blood drive at the Laissac administrative center from 1:00 pm to 6:30 pm.

Recogida de sangre en el centro administrativo de Laissac de 13:00 a 18:30 horas.

Blutspendeaktion im Verwaltungszentrum Laissac von 13:00 bis 18:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-21 par OFFICE DE TOURISME DU LAISSAGAIS