Super Quine de l’UCAL Laissac-Sévérac l’Église, 1 décembre 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Laissac-Sévérac l’Église,Aveyron

Quine de l’Union des Commerçants et Artisans à partir de 20h30 au Centre Administratif à Laissac. De nombreux lots à gagner sans ordinateur..

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Union des Commerçants et Artisans Quine from 8:30pm at the Centre Administratif in Laissac. Many prizes to be won without a computer.

Quine organizado por la Union des Commerçants et Artisans a partir de las 20.30 h en el Centre Administratif de Laissac. Muchos premios para ganar sin ordenador.

Quine der Union des Commerçants et Artisans (Vereinigung der Händler und Handwerker) ab 20:30 Uhr im Centre Administratif in Laissac. Zahlreiche Preise zu gewinnen, ohne Computer.

