Braderie de linge de maison à la Transformerie Laissac-Sévérac l’Église, 4 novembre 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Laissac-Sévérac l’Église,Aveyron

Réouverture de la Matériauthèque. et braderie linge de maison de 9h30 – 12h et 13h30 – 17h..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Reopening of the Matériauthèque. and sale of household linen from 9.30am – 12pm and 1.30pm – 5pm.

Reapertura de la Matériauthèque. y venta de ropa de hogar de 9.30 h a 12 h y de 13.30 h a 17 h.

Wiedereröffnung der Matériauthèque. und Ausverkauf von Heimtextilien von 9.30 – 12 Uhr und 13.30 – 17 Uhr.

