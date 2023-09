Soirée Burger Vélo Club de Laissac Laissac-Sévérac l’Église, 21 octobre 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Laissac-Sévérac l’Église,Aveyron

Soirée Burger du Vélo Club à partir de 20h au Centre Administratif de Laissac..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . 10 EUR.

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Vélo Club Burger evening from 8pm at the Centre Administratif de Laissac.

Vélo Club Burger evening a partir de las 20.00 h en el Centre Administratif de Laissac.

Burger-Abend des Vélo Club ab 20 Uhr im Centre Administratif de Laissac.

Mise à jour le 2023-08-29 par OFFICE DE TOURISME DU LAISSAGAIS