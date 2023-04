Fête de la Récup’ à la Transformerie Laissac-Sévérac l'Église Catégories d’Évènement: Aveyron

Laissac-Sévérac l'Église

Fête de la Récup’ à la Transformerie, 8 octobre 2023, Laissac-Sévérac l'Église. 5ème édition de 10h à 17h..

2023-10-08 à ; fin : 2023-10-08 . . Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



5th edition from 10am to 5pm. 5ª edición de 10.00 a 17.00 horas. 5. Ausgabe von 10 bis 17 Uhr. Mise à jour le 2023-03-03 par OFFICE DE TOURISME DU LAISSAGAIS

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Laissac-Sévérac l'Église Autres Adresse Ville Laissac-Sévérac l'Église Departement Aveyron Lieu Ville Laissac-Sévérac l'Église

Laissac-Sévérac l'Église Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laissac-severac l'eglise/

Fête de la Récup’ à la Transformerie 2023-10-08 was last modified: by Fête de la Récup’ à la Transformerie 8 octobre 2023 Laissac-Sévérac l'Église

Laissac-Sévérac l'Église Aveyron