Ronde Laissagaise – 41ème édition, 19 août 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Venez participer à cette course pédestre sportive de 10km autour de Laissac. Départ à 18h30 au foirail bovins. Renseignements à la Mairie de Laissac auprès de l’animateur sportif au 05.65.69.60.45.

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 . .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Come and take part in this 10km walking race around Laissac. Departure at 6.30 pm at the cattle market. Information at the Town Hall of Laissac with the sports coordinator at 05.65.69.60.45

Participe en esta carrera a pie de 10 km alrededor de Laissac. Salida a las 18.30 horas de la plaza del ganado. Información en la Mairie de Laissac a través del coordinador de deportes en el 05.65.69.60.45

Nehmen Sie an diesem sportlichen 10 km langen Fußlauf rund um Laissac teil. Start um 18.30 Uhr am Rinderfoirail. Informationen im Rathaus von Laissac beim Sportanimateur unter 05.65.69.60.45

Mise à jour le 2023-02-09 par ADT de l’Aveyron