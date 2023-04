Salon Artisanat d’Art et Produits de Terroir, 30 juillet 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Une trentaine d’exposants vont se partager la halle aux ovins, au foirail, pour présenter leurs oeuvres ou leurs produits, de 10 h à 18 h..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



About thirty exhibitors will share the sheep market, at the foirail, to present their works or their products, from 10 am to 6 pm.

Una treintena de expositores se repartirán el mercado ovino, en el foirail, para presentar sus obras o sus productos, de las 10 a las 18 horas.

Etwa 30 Aussteller werden sich die Schafhalle auf dem Foirail teilen, um von 10 bis 18 Uhr ihre Werke oder Produkte zu präsentieren.

