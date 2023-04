49ème Rallye Aveyron Rouergue Occitanie, 6 juillet 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Laissac accueille le parc d’assistance du Rallye du Rouergue. Pendant ces 3 jours, buvette et restauration devant le centre administratif..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Laissac welcomes the service park of the Rallye du Rouergue. During these 3 days, refreshment stand and restaurant in front of the administrative center.

Laissac acoge el parque de servicios del Rallye du Rouergue. Durante estos 3 días, refrescos y catering en frente del centro administrativo.

Laissac beherbergt den Servicepark der Rallye du Rouergue. Während dieser drei Tage gibt es vor dem Verwaltungszentrum Getränke und Essen.

