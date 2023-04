Vide grenier du Club du Clocher Caussenard à Laissac, 25 juin 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Vide grenier au foirail bovins. Pas de réservation, 2€ le mètre linéaire. Buvette au centre administratif..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Flea market at the cattle market. No reservation, 2€ per linear meter. Refreshment bar at the administrative center.

Mercadillo en el mercado de ganado. No es necesario reservar, 2? por metro lineal. Bar en el centro administrativo.

Vide grenier au foirail bovins. Keine Reservierung, 2? der laufende Meter. Getränke im Verwaltungszentrum.

