Vide Grenier de l’APE Charles de Gaulle à Laissac, 4 juin 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Vide grenier organisé par l’APE de l’école publique Charles de Gaulle de Laissac, en extérieur autour du Foirail des bovins de 9h à 17h non stop. Réservation à l’OT au 05 65 70 71 30..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Flea market organized by the APE of the Charles de Gaulle public school of Laissac, outside around the cattle track from 9 am to 5 pm non stop. Reservation at the OT at 05 65 70 71 30.

Mercadillo organizado por la APE de la escuela pública Charles de Gaulle de Laissac, en el exterior, alrededor de la vía pecuaria, de 9.00 a 17.00 h ininterrumpidamente. Reservas en la Oficina de Turismo en el 05 65 70 71 30.

Von der EV der öffentlichen Schule Charles de Gaulle in Laissac organisierter Flohmarkt, im Freien rund um den Foirail des bovins von 9 bis 17 Uhr nonstop. Reservierung bei der OT unter 05 65 70 71 30.

Mise à jour le 2023-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU LAISSAGAIS