Soirée burger à La Bascule LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église, 24 novembre 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Laissac-Sévérac l’Église,Aveyron

Le restaurant « La Bascule » organise une soirée burger maison, sur place ou à emporter sur réservation au 05 65 42 27 21.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

LAISSAC

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



The restaurant « La Bascule » is organizing a homemade burger night, on the spot or to take away on reservation at 05 65 42 27 21

El restaurante « La Bascule » organiza una noche de hamburguesas caseras, in situ o para llevar, previa reserva en el 05 65 42 27 21

Das Restaurant « La Bascule » organisiert einen Abend mit hausgemachten Burgern, vor Ort oder zum Mitnehmen nach Reservierung unter 05 65 42 27 21

Mise à jour le 2023-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU LAISSAGAIS