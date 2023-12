Cet évènement est passé Thé dansant de l’HVAR Laissac Laissac-Sévérac l’Église Catégories d’Évènement: Aveyron

Début : 2023-10-29

fin : 2023-10-29 Thé dansant à partir de 16h au centre administratif de Laissac.

Dimanche 29 octobre 2023 : Didier MALVEZIN

Dimanche 26 novembre 2023 : Sylvie NAUGES

Dimanche 28 janvier 2024 : Didier LAURENT

Dimanche 25 février 2024 : Christian LUC

Dimanche 24 mars 2024 : Sébastien DEWEZDimanche 28 avril 2024 : Véronique POMIES Contact HVAR : 06 51 78 67 28

Entrée à 10€ et repas à 20h à 14€ 10 EUR.

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie

Mise à jour le 2023-11-15 par OFFICE DE TOURISME DU LAISSAGAIS

