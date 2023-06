Redline en concert à La Patche à Laissac Laissac Laissac-Sévérac l’Église, 16 juin 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Laissac-Sévérac l’Église,Aveyron

Soirée apéro concert avec le trio « Redline ». Restauration sur place. A partir de 20h à la Patche à Laissac..

Laissac

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Aperitif concert with the « Redline » trio. Catering on site. From 8pm at La Patche in Laissac.

Velada de aperitivo con el trío « Redline ». Catering in situ. A partir de las 20:00 en La Patche de Laissac.

Apero-Konzertabend mit dem Trio « Redline ». Verpflegung vor Ort. Ab 20 Uhr in La Patche in Laissac.

