LAIS HET DEPOT – GROTE ZAAL, 13 avril 2023, LEUVEN.

LAIS HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 20:00 (2023-04-13 au ). Tarif : 26.5 à 26.5 euros.

Vertrouwd, verrassend en magisch tegelijk. Eindelijk is het zover: Lai?s is terug! Na een release-pauze van meer dan 8 jaar, brengt Lai?s een nieuwe plaat uit. Deze tournee luidt een nieuw hoofdstuk in voor Jorunn en Nathalie, die voortaan als duo verdergaan. Met beide voeten op de grond hebben ze de succesformule van Lai?s herontdekt en uitgediept. Zo staan ze niet alleen in de Vlaamse klei, maar ook in de wereld. De twee dames worden voor deze nieuwe plaat bijgestaan door hun beide partners: Bjorn Eriksson en Tomas de Smet. De twee bloedbroeders van het voormalige Zita Swoon stappen zo mee in een wereld vol Vlaamse magie, uitheemse ritmes en orientaalse klanken. Jorunn en Nathalie beloven zichzelf te blijven, te blijven verrassen en vijanden te bekeren. Met zeer veel goesting zijn beide koppels erin gevlogen en hebben een prachtige plaat gemaakt. Deze klinkt vertrouwd en verrassend tegelijk. Ze worden op podium bijgestaan door multi-instrumentaliste en zangeres Esther Lybeert (The Antler King, ex Hooverphonic), gitarist Tom Theuns (Aurelì ia, ex Ambrozijn) en drummer Roel Poriau (Rumbaristas, ex Think of One). De versmelting van de muzikale werelden van deze topmuzikanten en volbloedzangeressen heeft niet meer uitleg nodig. Sluit je ogen, geniet en dans.

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

Sluit je ogen, geniet en dans.

