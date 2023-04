ENS – L’OISEAU ÉCORCHEUR, 12 juillet 2023, Lairière.

5 km / Moyen / + 6 ans

Rendez-vous au col de Louvière, sur la D40, entre Lairière et Clermont-sur-Lauquet

Balade sur le plateau de Lacamp afin d’observer un oiseau aux habitudes macabres : la pie grièche écorcheur !

Matériel d’observation fourni.

Réservation obligatoire.

25 personnes max.

2023-07-12 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-12 12:30:00. .

Lairière 11330 Aude Occitanie



5 km / Medium / + 6 years

Meeting point at the Louvière pass, on the D40, between Lairière and Clermont-sur-Lauquet

Walk on the Lacamp plateau to observe a bird with macabre habits: the red-backed shrike!

Observation equipment provided.

Reservation required.

25 people max

5 km / Medio / + 6 años

Encuentro en el puerto de Louvière, en la D40, entre Lairière y Clermont-sur-Lauquet

Paseo por la meseta de Lacamp para observar un ave de costumbres macabras: ¡el alcaudón dorsirrojo!

Se proporciona material de observación.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo

5 km / Mittel / + 6 Jahre

Treffpunkt: Col de Louvière, auf der D40, zwischen Lairière und Clermont-sur-Lauquet

Wanderung auf der Hochebene von Lacamp, um einen Vogel mit makabren Gewohnheiten zu beobachten: den Neuntöter!

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen

Mise à jour le 2023-03-29 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude