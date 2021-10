L’Aire des kids L’Aire, 23 octobre 2021, Arles.

L’Aire des kids

du samedi 23 octobre au dimanche 26 décembre à L’Aire

Les week-ends de L’Aire sont réservés aux enfants et à leur famille ! Venez profiter de nombreuses activités spécialement conçues pour les enfants ! _**Programme du samedi :**_ _L’Aire de Jeux !_ **19H-21H** Venez découvrir L’Aire Mary Poppins avec les pros de Martingale ! Leur équipe a conçue des jeux spécialement pour vos enfants ! _**Programme du dimanche :**_ _L’Aire de la Famille !_ **11H-16H** Venez profiter de notre espace jeux en famille tout en dégustant nos pâtisseries maisons préparées par notre chef Anco Vasseur ! **L’AIRE** 25 Rue Porte de Laure, Arles Situé à deux pas des arènes, l’endroit est condensé, précis et essentiel puisque l’art est sa raison d’être. Un (petit) centre d’art pour accueillir les plus grands. Exposition en cours : YOKO ONO : UNDER THE SAME SKY jusqu’au 31 décembre 2021 Horaires : du mardi au samedi, de 10h à 23h Infos & Réservations : 09 52 91 71 10

Chaque jour de la semaine L’Aire propose un événement ! Les week-ends c’est spécial enfants-famille avec L’Aire des kids !

L’Aire 25 Rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T19:00:00 2021-10-23T21:00:00;2021-10-24T11:00:00 2021-10-24T16:00:00;2021-10-30T19:00:00 2021-10-30T21:00:00;2021-10-31T11:00:00 2021-10-31T16:00:00;2021-11-06T19:00:00 2021-11-06T21:00:00;2021-11-07T11:00:00 2021-11-07T16:00:00;2021-11-13T19:00:00 2021-11-13T21:00:00;2021-11-14T11:00:00 2021-11-14T16:00:00;2021-11-20T19:00:00 2021-11-20T21:00:00;2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T16:00:00;2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T21:00:00;2021-11-28T11:00:00 2021-11-28T16:00:00;2021-12-04T19:00:00 2021-12-04T21:00:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T16:00:00;2021-12-11T19:00:00 2021-12-11T21:00:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T16:00:00;2021-12-18T19:00:00 2021-12-18T21:00:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T16:00:00;2021-12-25T19:00:00 2021-12-25T21:00:00;2021-12-26T11:00:00 2021-12-26T16:00:00