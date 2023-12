Cet évènement est passé Poulpe fiction L’aire d’Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Fin : 2024-01-07T20:30:00+01:00 – 2024-01-07T23:59:00+01:00 WILD & FREE GALERIE NOMADE Présente : « POULPE FICTION » – Une Odyssée Immersive dans l’Art Créateurs Visionnaires : Elie Gerbe & Rezine

Dates : 14 Décembre 2023 – 07 Janvier 2024

Lieu : L’Aire d’Arles Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable où l’océan rencontre l’espace. « Poulpe Fiction » est une exposition unique en son genre, imaginée par les talentueux Elie Gerbe et Rezine. Préparez-vous à être captivés par des créations qui fusionnent la beauté abyssale de la vie marine avec la mystique de l’univers cosmique. Ce qui vous attend : Des œuvres d’art innovantes mêlant techniques traditionnelles et contemporaines.

Une immersion dans un monde où la faune aquatique côtoie les étoiles.

Une aventure visuelle qui défie les frontières de l’imaginaire.

« Poulpe Fiction » n'est pas seulement une exposition, c'est une porte ouverte sur des mondes inexplorés. Un rendez-vous artistique à ne pas manquer pour les amateurs d'art, de mystère et d'aventure. Venez découvrir le monde sous un autre jour, à travers les yeux de deux artistes audacieux et leur vision sans frontières. WILD & FREE GALERIE NOMADE vous attend pour débuter ce voyage extraordinaire! L'aire d'Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles

