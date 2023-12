Game board le rendez-vous des étudiants L’aire d’Arles Arles, 7 décembre 2023 18:30, Arles.

Game board le rendez-vous des étudiants Jeudi 7 décembre, 19h30 L’aire d’Arles

Rendez-vous le Jeudi 7 décembre !

Défis et Rencontres : Une bataille amicale s’annonce entre les différentes facs, promos et écoles ! Venez représenter la vôtre et montrez vos compétences en jeux de plateau.

Amenez vos jeux de plateau préférés : C’est l’heure de montrer vos talents stratégiques et de vous amuser avec vos amis et de nouvelles rencontres !

Dîner Incontournable : C’est plus qu’un simple jeu, c’est aussi une soirée gastronomique ! Nous vous recommandons chaudement de venir dîner. Savourez des tapas divins préparés par le chef Valentin Pilet – une expérience culinaire à ne pas manquer.

Un appétit pour le jeu et la découverte : : Profitez de cette soirée pour déguster, jouer et rencontrer de nouveaux amis.

Partagez l’événement : Invitez vos amis et collègues pour une soirée mémorable.

L’aire d’Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 52 91 71 10 https://www.laire.org/ http://www.facebook.com/people/airedarles/100070974675082/;http://www.instagram.com/airedarles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:30:00+01:00 – 2023-12-07T23:59:00+01:00

