Bouches-du-Rhône Voyage musical et gastronomique dans la culture américaine L’aire d’Arles Arles, 11 novembre 2023, Arles. Voyage musical et gastronomique dans la culture américaine Samedi 11 novembre, 19h30 L’aire d’Arles En cuisine, le chef Valentin Pilet, épaulé par le talentueux Pablo Lopez, vous convie à une exploration gustative des plus savoureuses. Préparez-vous à un parcours gastronomique qui rend hommage aux saveurs authentiques de l’Amérique. De délicieux mets, qui racontent une histoire, celle des régions qui ont bercé le blues, le folk et le rock’n’roll, vous seront servis. Concert Exceptionnel de THE FAMILY BAND : Une traversée musicale des époques, animée par Katy Boyd, Oliver, Lizzie et Sam Gale, venus tout droit des États-Unis. Et pour couronner le tout, notre invité très spécial, Louis Gaston, enchanteur des touches noires et blanches, sera au piano pour ajouter une touche de magie à cette soirée. ️ Samedi 11 novembre, 19H30, au Bar Restaurant l’Aire d’Arles : Marquez vos calendriers pour une expérience immersive où les mélodies et les mets se rencontrent en parfaite harmonie. Vous êtes conviés à célébrer avec nous l’esprit et la convivialité américaine. Laissez-vous transporter dans un voyage où chaque note et chaque bouchée sont un hommage à l’âme américaine. Réservez dès maintenant et assurez-vous une place au cœur de cette rencontre culturelle exceptionnelle ! L’aire d’Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 52 91 71 10 https://www.laire.org/ http://www.facebook.com/people/airedarles/100070974675082/;http://www.instagram.com/airedarles/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

