Jeux de Plateaux L’aire d’Arles Arles, 10 novembre 2023, Arles.

Alerte à tous les héros de salon et empereurs du plateau !

Grande Soirée Jeux de Plateaux Interécoles à l’Aire d’Arles

Un rendez vous mensuel organisé par Artscène pour les étudiants d’Arles.

Apportez vos jeux préférés et entrez dans la bataille !

Ce Vendredi 10, préparez-vous à transformer l’Air d’Arles en un véritable champ de bataille ludique. À partir de 19h30, on déclare la guerre… de la bonne humeur, avec une soirée interécoles de jeux de plateaux qui promet plus de rebondissements qu’un soap opera !

L'aire d'Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T23:59:00+01:00

jeux etudiant

