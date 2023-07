Calumette L’aire d’Arles Arles, 2 août 2023, Arles.

Calumette Mercredi 2 août, 20h30 L’aire d’Arles

Hale et Antoine se rencontrent en 2014 et décident très vite de travailler ensemble. Les influences gospel, blues, country et blue grass de Hale se mêlent aux couleurs jazz, swing, soul et franco-européennes de Antoine et forment le cocktail musical riche et original de cette collaboration. Au fil de multiples enregistrements, concerts et tournées aux USA et en Europe, ils ont forgé le son unique que l’on retrouve autant dans les arrangements de reprises de classiques américains et français qu’ils affectionnent que dans leur chansons originales.

L’aire d’Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 52 91 71 10 https://www.laire.org/ http://www.facebook.com/people/airedarles/100070974675082/;http://www.instagram.com/airedarles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T20:30:00+02:00 – 2023-08-02T23:59:00+02:00

