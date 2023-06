Apero Rooftop Dessin L’aire d’Arles Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Apero Rooftop Dessin L’aire d’Arles Arles, 9 juin 2023, Arles. Apero Rooftop Dessin Vendredi 9 juin, 19h00 L’aire d’Arles 5 APERO DESSIN sur le rootop de l’Aire àpartir de 19h !

Notre cher @yvangogh propose la soirée dédiée au dessin : on aura des défis, des thèmes, et aussi le challenge de ne pas renverser ton verre sur ton œuvre d’art. Venez ce vendredi ! ramenez vos ami.e.s *Entrée à 5€, incluant un verre de vin, un crayon et du papier. Si tu le souhaites, tu peux apporter tes propres couleurs ! Pas besoin d’être un professionnel ! L’aire d’Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 52 91 71 10 https://www.laire.org/ http://www.facebook.com/people/airedarles/100070974675082/;http://www.instagram.com/airedarles/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

