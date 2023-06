Les courants d’air.e L’aire d’Arles Arles, 27 mai 2023, Arles.

Les courants d’air.e Samedi 27 mai, 22h00 L’aire d’Arles Entrée Libre

Thézame Barrême et Abdul Jaba du duo piano voix hedylamarr et la Nuit de la poésie d’Arles présentent « Les courants d’air.e », un concert de poésie chantée et de musique à textes programmé le samedi 27 mai 2023. C’est à l’Aire que se tiendra le spectacle, de 22 heures à 23 heures 30, dans le quartier de l’Hauture et ses ruelles enchantées.

On « bombe le torse à tous les vents » avec hedylamarr, on vient en paix, sans pour autant se laisser faire. On se retrouve, on s’embrasse aussi « au pied des tours et des bagnoles », en pleine nature, « près du sommet » ou dans des « cafés français ». Et on garde au corps, longtemps après, le cantique de celles et ceux qui ont osé traverser quelque chose comme « le temps immobile ». « Comme si le temps pouvait s’arrêter, comme si le temps pouvait s’excuser ».

Après Cyril Dion en 2022, la Nuit de la poésie reçoit cette année une nouvelle invitée spéciale, la chanteuse Enzo Enzo qui nous fait l’honneur de sa présence.

Un moment fort, unique et « plus léger que l’air ». Des habitants qui ouvrent leurs maisons et leurs jardins secrets, des artistes poètes ,chanteur.ses, musicien.nes.s, danseur.euses ,comédien.nes, photographes, peintres, performeurs.ses. Rassemblé.e.s.

Par une belle nuit de mai.

L'aire d'Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 09 52 91 71 16 https://www.laire.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T22:00:00+02:00 – 2023-05-27T23:30:00+02:00

hedylamarr nuitdelapoesie

Création graphique : Jonathan Max Pierredon // Photo : Ann Cantat Corsini