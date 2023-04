Ventes aux enchères des étudiants de l’ENSP L’aire d’Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Ventes aux enchères des étudiants de l’ENSP L’aire d’Arles, 12 mai 2023, Arles. Ventes aux enchères des étudiants de l’ENSP 12 et 13 mai L’aire d’Arles Vendredi 12 mai vernissage à 19h30

Samedi 13 mai expo visible à partir de 10h30

début de la vente aux enchères à partir de 17h30

Animé par Gaetan Ducloux (Arles-Camargue-Alpilles Enchères)

Dj set à partir de 21h

assuré par les étudiant.es

(electro-hyper-pop-expe-fun-groove-techno-transe) L’aire d’Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 52 91 71 10 https://www.laire.org/ http://www.facebook.com/people/airedarles/100070974675082/;http://www.instagram.com/airedarles/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:00:00+02:00

2023-05-13T10:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ensp

