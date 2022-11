Soirée Sévillane L’aire d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Soirée Sévillane L’aire d’Arles, 25 novembre 2022, Arles. Soirée Sévillane Vendredi 25 novembre, 19h30 L’aire d’Arles

Entrée libre

Soirée dansante ouverte à tous-tes L’aire d’Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

09 52 91 71 10 https://www.laire.org/ http://www.facebook.com/people/airedarles/100070974675082/;http://www.instagram.com/airedarles/ L’Aire vous invite à venir danser ce vendredi 25 novembre à partir de 19h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T19:30:00+01:00

2022-11-25T23:30:00+01:00 jonathan pierredon

