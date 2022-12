L’Air et le Feu – Chorale Atout-Choeur Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

L'Air et le Feu – Chorale Atout-Choeur 23, rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

2023-05-13 20:30:00

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères

Mortagne-au-Perche

Orne Après avoir illustré par le passé les thèmes de la terre et de l’eau, nous avons choisi de mettre en musique ceux de l’air et du feu afin de compléter le cycle des 4 éléments.

Sans terre, sans eau, sans air la vie serait impossible.

Depuis la nuit des temps, le feu est utile pour l’homme mais il faut savoir le maîtriser pour qu’il ne devienne pas notre ennemi.

Des couleurs, des chants, des bruits, des mots, des danses pour vous faire rêver. Sous la direction de Catherine Guibert. +33 2 33 83 34 37

