«L'Air du Temps» (Compagnie Rassegna) Théâtre de la Colonne, 5 avril 2022, Miramas.

Théâtre de la Colonne, le mardi 5 avril à 18:30

En arc de cercle… C’est ainsi que se jouent les musiques populaires du pourtour méditerranéen: à hauteur d’homme et à proximité du public, une intimité précieuse pour qui veut toucher les jeunes publics. Forme intimiste croisant concert et sensibilisation artistique, L’Arc de Cercle, déclinaison jeune public de la création « Chants populaires de Méditerranée», invite à découvrir cinq artistes de la Compagnie Rassegna. Ils y explorent ce qui pourrait fonder un patrimoine musical populaire et commun à l’espace méditerranéen. Musiques siciliennes, hispaniques, arabo-andalouses ou des Balkans y sont perpétuellement visitées, arrangées, réinventées, et souvent transmises dans le cadre de la mise en place de dispositifs d’action culturelle. Ce concert s’inscrit dans le cadre de l’Air du temps, projet d’Education Artistique et Culturelle, mené en étroite collaboration avec l’Education Nationale, s’est déroulé sur deux années scolaires 2020/21 et 2021/2022, avec des ateliers de pratiques artistiques (chant, écriture), des répétitions, des spectacles. Ce projet a réuni 3 classes de différents quartiers de Miramas, du Ce2 à la 4ème, de l’Ecole Carraire et du Collège Miramaris, ainsi que des enfants et adultes du Cada Foyer St Exupéry (nouveaux arrivants). Le projet a été mené par Nuits Métis, en partenariat avec l’Education Nationale, la Ville de Miramas, le Théâtre la Colonne, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur, le Fonjep, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, la Métropole Aix Marseille – Conseil de Territoire Istres Ouest Provence, l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires, le Fonds de dotation Chœur à l’Ouvrage, Canopé, le Fonds Musical pour l’Enfance et la Jeunesse, et le Festival Babel Minots de Marseille.

Théâtre de la Colonne Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas



