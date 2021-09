Brangues Brangues Brangues, Isère L’air du temps Brangues Brangues Catégories d’évènement: Brangues

Isère

L’air du temps Brangues, 19 septembre 2021, Brangues. L’air du temps 2021-09-19 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Brangues Isère Brangues Cie Ad Libitum – direction Claire Delgado Boge

Interprétation : Heiko Buchholtz – Claire Delgado Boge – Isabelle Raquin – Patrick Reboud.

Avec la participation des chorales de Branges – Crémieu -Saint-Chef nrbrangues@gmail.com http://rencontres-brangues.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Brangues, Isère Autres Lieu Brangues Adresse Ville Brangues lieuville 45.69465#5.5289