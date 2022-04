L’air du pollen Pelouse aux Cèdres,face au château bât. 300 Orsay Catégories d’évènement: Essonne

du mercredi 18 mai au samedi 21 mai

Magnifiés, pétris, sculptés, trente grains de pollen en céramique seront suspendus en équilibre dans des arbres du Jardin botanique de l’Université Paris- Saclay lors de la fête de la nature. Chaque grain de pollen raconte une histoire, ensemble ils nous parlent de biodiversité. Le merveilleux de ce vivant microscopique insoupçonné, interroge sa fragilité et son devenir. Du 18 au 21 mai 2022 Exposition extérieure en accès libre à la Pelouse aux Cèdres (face au bât. 300, rue du Chateau, 91400 Orsay). Le 21 mai 2022 10h00 – 17h00 Médiation par Béatrice Albert, maître de conférences, Chargée de communication du laboratoire ‘Ecologie Systématique et Evolution’ et sculptrice.

Installation scientifique et artistique autour des pollens (en extérieur) Pelouse aux Cèdres,face au château bât. 300 rue du château, 91 400 Orsay

2022-05-18 à 2022-05-21

