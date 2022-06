L’Air des Géants Parc de la Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’Air des Géants Parc de la Villette, 1 juillet 2022, Paris. Du vendredi 01 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022 :

. gratuit

Une coréalisation de La Villette et du Festival Paris l’été • Artistes internationaux. Sept ans après l’exposition L’Air des géants, de nouvelles œuvres gonflables monumentales réinvestissent le parc de la Villette ! Ce projet estival en plein air, gratuit et ouvert à toutes et à tous est impulsé par l’expérience immersive Pop Air dédiée à l’art gonflable actuellement dans la Grande Halle. Réalisée dans le cadre du Festival Paris L’été, cette nouvelle édition de L’Air des géants propose aux visiteurs une déambulation sous le signe du gigantisme ! Avec des œuvres gonflées, rebondies, colorées ou immaculées, cette exposition présente une sélection de travaux d’artistes français et européens. Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/lair-des-geants

