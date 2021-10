Vergt Vergt Dordogne, Vergt L’air de la Cie CRAZY R Vergt Vergt Catégories d’évènement: Dordogne

Vergt

L’air de la Cie CRAZY R Vergt, 8 octobre 2021, Vergt. L’air de la Cie CRAZY R 2021-10-08 – 2021-10-08

Vergt Dordogne Vergt Vendredi 8 octobre à 19h00 face à l’Atrium dans le cadre de « scènes d’Agglo »”Arrêt d’urgence” était prévu mais sera remplacé par L’Air de la Cie CRAZY R

Entrée libre: réservation conseillée

Contactez l´accueil de l´Agora

par téléphone au 05 53 35 59 65, par mail billetterie@agora-boulazac.fr ou sur le site ttps://www.agora-boulazac.fr/.

Vous pourrez, également, retirer vos places gratuites, en Mairie. Vendredi 8 octobre à 19h00 face à l’Atrium dans le cadre de « scènes d’Agglo »”Arrêt d’urgence” était prévu mais sera remplacé par L’Air de la Cie CRAZY R

Entrée libre: réservation conseillée

Contactez l´accueil de l´Agora

par téléphone au 05 53 35 59 65, par mail billetterie@agora-boulazac.fr ou sur le site ttps://www.agora-boulazac.fr/.

Vous pourrez, également, retirer vos places gratuites, en Mairie. +33 053549005 Vendredi 8 octobre à 19h00 face à l’Atrium dans le cadre de « scènes d’Agglo »”Arrêt d’urgence” était prévu mais sera remplacé par L’Air de la Cie CRAZY R

Entrée libre: réservation conseillée

Contactez l´accueil de l´Agora

par téléphone au 05 53 35 59 65, par mail billetterie@agora-boulazac.fr ou sur le site ttps://www.agora-boulazac.fr/.

Vous pourrez, également, retirer vos places gratuites, en Mairie. @mairievergt dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Vergt Autres Lieu Vergt Adresse Ville Vergt lieuville 45.02616#0.71931