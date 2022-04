L’air, c’est gonflé ! Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine

du mardi 26 avril au vendredi 6 mai à Exploradôme

À travers les expériences ils·elles découvriront les effets de la présence et de la pression de l’air tout autour de nous.

Inscription en ligne obligatoire, 8 € par participant·e

Faire grossir un ballon sans souffler dedans, c’est gonflé ! Pour comprendre comment cela est possible les enfants devrons relever plusieurs défis. Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T12:00:00;2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T16:00:00

