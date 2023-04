L’air c’est gonflé ! à l’Exploradôme Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: île de France

L’air c’est gonflé ! à l’Exploradôme Exploradôme, 27 avril 2023, Vitry-sur-Seine. Le jeudi 27 avril 2023

de 11h30 à 12h30

.Tout public. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans. payant 8€, Inscription en ligne Obligatoire. Atelier « L’air c’est gonflé ! » à l’Exploradôme ! Faire grossir un ballon sans souffler dedans, c’est gonflé… Atelier d’1h. De 6 à 8 ans. 8€, Inscription en ligne Obligatoire. Pour comprendre comment il est possible de faire grossir un ballon sans souffler dedans les enfants devront relever plusieurs défis. À travers les expériences ils et elles découvriront les effets de la présence et de la pression de l’air tout autour de nous. Exploradôme 18 avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine Contact : http://www.exploradome.fr/lair-cest-gonfl%C3%A9-0 01 43 91 16 20 reservation@exploradome.com https://www.facebook.com/exploradome/ https://www.facebook.com/exploradome/ https://www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre/evenements/l-air-c-est-gonfle-27-04

Exploradome, 2022. Trois jeunes filles regardant l’expérience du ballon se dérouler sous leurs yeux.

