Ain Nouvel évènement créer par l’association La Forestière ! C’est l’occasion de découvrir le Plateau d’Hauteville en VTT sur différentes distances en équipe et s’initier au tir à la carabine laser ! inscriptions@la-forestiere.com http://www.la-forestiere.com/ Hauteville H3S 185 chemin des Lésines Plateau d’Hauteville

