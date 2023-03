[Rendez-vous d’Exception] Laine et Compagnie : le savoir-faire rare en laine de mouton Laine et Compagnie Château-Chervix Catégories d’Évènement: Château-Chervix

[Rendez-vous d’Exception] Laine et Compagnie : le savoir-faire rare en laine de mouton Laine et Compagnie, 27 mars 2023, Château-Chervix. [Rendez-vous d’Exception] Laine et Compagnie : le savoir-faire rare en laine de mouton 27 mars – 2 avril Laine et Compagnie Laine et Compagnie fabrique de la literie et des accessoires textiles pour le couchage, l’assise et la décoration. L’atelier limousin maitrise soigneusement toutes les étapes de production : depuis la sélection de la laine, chez ses partenaires éleveurs, jusqu’au produit fini.

L’équipe porte le plus grand soin à chaque confection pour garantir une qualité d’excellence et revaloriser, ainsi, la notoriété d’une matière aux propriétés propres à sublimer bien des moments de relaxation.

L’entreprise, labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), propose pour ces JEMA 2023 : un contact avec la matière au travers d’une initiation à un geste professionnel,

Ce rendez-vous d’exception, accessible sur réservation préalable au 05.55.08.25.68 pour des groupes de 10/15 personnes maximum, sont programmés pour :

. La visite guidée d’atelier de 14h30 lundi 27 mars

mardi 28 mars

samedi 01 avril

dimanche 02 avril .

Laine et Compagnie 51 La Chapelle Château-Chervix Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 25 68 https://www.laine-et-compagnie.fr/ contact@laine-et-compagnie.fr

2023-03-27T14:30:00+02:00 – 2023-03-27T16:00:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 Laine literie Region NA_Francoise Roch

