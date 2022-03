Laine en couleurs ! La Ferme de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Laine en couleurs ! La Ferme de Paris, 27 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 27 avril 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit sous condition

Le printemps est bien installé et à la Ferme de Paris. L’heure est à la tonte des brebis ! A cette occasion nous proposons une activité autour de la laine et des teintures végétales. Isabelle Launet, animatrice nature, est invitée à la Ferme de Paris pour colorer la laine avec ses teintures végétales ! Feuilles de lilas / pissentit, épinard, choux rouge, betterave, pelures d’oignon, curcuma, colorient la laine en vert, rouge, violet, jaune ! Avec ces couleurs, tu pourras tisser un bracelet en laine teintée et aussi créer un nuancier de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel avec un pinceau que tu as fait toi-même ! Activité conseillée à partir de 5 ans. Mercredi 27 avril de 14h à 16h. Inscription ICI La Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012 Contact : lafermedeparis@paris.fr https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa5cu7btSvZCv49H872Wdm1GfR3gods1_0D3L7Ryy7E-Bmeg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link https://www.facebook.com/LaFermedeParis/ Atelier;Balade;Enfants;Nature;Peinture;Sciences

Date complète :

2022-04-27T14:00:00+01:00_2022-04-27T16:00:00+01:00

Isabelle Launet

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Ferme de Paris Adresse 1, route du Pesage Ville Paris lieuville La Ferme de Paris Paris Departement Paris

La Ferme de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Laine en couleurs ! La Ferme de Paris 2022-04-27 was last modified: by Laine en couleurs ! La Ferme de Paris La Ferme de Paris 27 avril 2022 La Ferme de Paris Paris Paris

Paris Paris