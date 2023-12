MASTERCLASS ET CONCERT – YVES CARBONNE Laimont, 21 janvier 2024, Laimont.

Laimont Meuse

L’École de Musique Intercommunale de la Copary est ravie d’annoncer la venue exceptionnelle d’Yves Carbonne à Laimont.

Au programme, une masterclass et un concert pour profiter de son talent et de son expérience.

Yves Carbonne est un artiste musicien, compositeur, arrangeur et producteur. Il est mondialement connu pour son travail pionnier avec les basses fretless, ainsi que pour son utilisation originale de la basse à 2 cordes. Depuis plus de 20 ans, Yves Carbonne développe sa vision unique de la guitare basse avec la collaboration de grands luthiers comme Christian Noguera et Jerzy Drozd. De ces collaborations est née la sub basse. Il s’agit d’une guitare basse accordée une octave en dessous de l’accord standard. Yves a créé le concept “sub-bass” en 2003 avec l’aide des cordes La Bella.

– Masterclass : (Une fiche d’inscription est disponible sur simple demande à ecoledemusique@copary.fr ou au 03 29 78 75 69), horaire : de 15h à 17h.

La Master Class d’Yves Carbonne est ouverte à tous les bassistes, quel que soit leur niveau, et également à tout(e) musicien(ne) désireux/se de parfaire ses connaissances dans le domaine

de l’improvisation. Yves Carbonne s’est en effet fait connaître non seulement pour ses talents qu’il exerce sur des basses très différentes, de 2 à 12 cordes, frettées ou fretless, mais aussi pour sa capacité d’improviser dans des styles de musique variés. Le maître mot sera la musicalité, en incitant chaque intervenant(e) à développer son unicité pour donner le meilleur de lui-même.

– Concert : (Grand public), horaire : 18h

Ce concert sera l’occasion de (re)découvrir son dernier album « Tales of the reconstruction », où la basse est proposée sous toutes ses formes. Yves s’est fait connaître par ses innovations instrumentales au service d’une musique émotionnelle qui ne laisse jamais indifférent. En première partie, la classe de Musiques Actuelles présentera quelques oeuvres bluesy et jazzy arrangées pour deux basses. Plus d’informations sur le concert sur www.copary.fr ou au 03 29 78 77 86.

Concert gratuit..

