Chez Monsieur le duc (de Lorge) à Lailly-en-Val Lailly-en-Val, 30 avril 2023, Lailly-en-val. Chez Monsieur le duc (de Lorge) à Lailly-en-Val 30 avril – 9 septembre Lailly-en-Val Un détour par la Sologne à Lailly-en-Val ! Cette visite inédite vous emmène à la découverte d’un village de lisière de Sologne qui s’est développé en lien avec la famille de Lorge. Cette lignée de Ducs, possédant les ¾ du village, ont laissé une empreinte visible sur le bourg de Lailly. En partant de l’église, suivez Alice le long de la rue de la Mairie, jusqu’au château des Ducs, le château de Fontpertuis. Les façades sur rue, parcs fabuleux, arbres anciens se dévoilent à votre regard. Vous ferez également la rencontre avec un écrivain du XIXè siècle, Eugène Süe, qui habita pendant plusieurs années le château des Bordes. Réservation en ligne ou dans nos bureaux. Réservation en ligne ou dans nos bureaux. Lailly-en-Val Rue du Bourg, Terrain de pétanque, Lailly-en-val Lailly-en-val [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 32 28 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T10:30:00+02:00 – 2023-04-30T12:00:00+02:00

2023-04-30T10:30:00+02:00 – 2023-04-30T12:00:00+02:00

2023-09-09T14:30:00+02:00 – 2023-09-09T16:00:00+02:00

