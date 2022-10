Marché de Noël Lailly-en-Val Lailly-en-val Catégorie d’évènement: Lailly-en-Val

Marché de Noël Lailly-en-Val, 26 novembre 2022, Lailly-en-val. Marché de Noël 26 et 27 novembre Lailly-en-Val Préparez Noël ! Lailly-en-Val Rue du Bourg, Terrain de pétanque, Lailly-en-val Lailly-en-val La commune de Lailly en Val prend un peu d’avance et vous propose préparer avec eux vos fêtes de fin d’année ! Le marché de Noël sur deux jours, accueillera une trentaine d’exposant, des animations musicales, des jeux, des parades, des tours en poney et peut-être bien… un passage du Père Noël ! Restauration sur place. La manifestation prendra place dans le centre du bourg et au terrain de pétanque. Entrée libre et gratuite

2022-11-26T13:30:00+01:00

2022-11-27T18:00:00+01:00 OT TDVL

