2023-01-12 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-13

Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement EUR Dans notre quotidien, tout peut sembler aller de soi: ce que nous mangeons, les habits que nous revêtons, la langue dans laquelle nous parlons, le sol sur lequel nous marchons. Cela nous appartient, nous définit, et nous semble parfois immuable. Si l’on s’y penche de plus près, on s’aperçoit que tout bouge. Chaque être vivant.e, chaque carré de terre, chaque mot est l’étape d’une longue histoire pleine de péripéties et de voyages.



Ce constat riche de questions, de craintes et d’émerveillements nous aide à penser notre place dans le monde et nous amène à affiner, parfois bouleverser notre vision de l’autre et de nous-mêmes.



Création et jeu : Jérôme Beaufils et Hélène Force D’où est-ce que je viens ? Quelle est ma place ? https://www.helloasso.com/associations/theatre-de-la-mer/evenements/l-ailleurs-est-ici-et-l-ici-est-ailleurs L’R de la mer – Compagnie Théâtre de la Mer 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement

