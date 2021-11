Laillé Salle des Boulais Ille-et-Vilaine, Laillé Goûter ludique ” La course aux économies d’énergie et d’eau” Salle des Boulais Laillé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Goûter ludique ” La course aux économies d’énergie et d’eau” Salle des Boulais, 20 novembre 2021 15:30, Laillé. Samedi 20 novembre, 15h30 Sur place Gratuit, sur inscription http://www.alec-rennes.org/gdee, https://forms.office.com/r/5L4RT8aPQZ Ateliers ludiques (à partir de 9 ans) sur l’eau, les énergies, le chauffage autour d’un goûter dans le cadre du Grand Défi Energie et Eau Participez en famille à des ateliers ludiques (à partir de 6 ans) sur l’eau, l’énergie, le chauffage autour d’un goûter dans le cadre du Grand Défi Energie et Eau 2021 le samedi 20 novembre à Laillé ! 1 atelier enfants “Découvrir les énergies !”

Objectif : Partir à la découverte des énergies renouvelables et fossiles à travers des expériences sur les différentes sources d’énergies pour comprendre leur fonctionnement et prendre conscience de leur omniprésence autour de nous ! 3 ateliers adultes “On débranche tout ?”, “Le chauffage, c’est pas pour les oiseaux !”, “Ecodo juste l’eau qu’il faut !” ➡️ Inscrivez-vous avant le mercredi 17/11 : https://forms.office.com/r/5L4RT8aPQZ Attention : places limitées Salle des Boulais 39 rue de la halte, laillé 35890 Laillé Ille-et-Vilaine samedi 20 novembre – 15h30 à 17h30

