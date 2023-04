LES GÉANTES • DUO DU BAS • Prairie de la Corbinais Laillé Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Laillé

LES GÉANTES • DUO DU BAS • Prairie de la Corbinais, 5 mai 2023 20:30, Laillé. CHANSON – PÉNICHE SPECTACLE DANS

LE CADRE DE SA SAISON NOMADE

DÉPARTEMENTALE Vendredi 5 mai, 20h30 1

https://www.vostickets.net/billet/?ID=SERVICE_CULTUREL_LAILLE Duo Du Bas, c’est deux voix de femmes et des chansons pour objets trouvés et personnages non-ordinaires. Elsa Corre et Hélène Jacquelot sont parties en quête d’héroïnes. Des femmes qui ont une histoire, un combat, une folie, une lubie, une étrangeté ou un passé décadent. Ce genre de femme que tout le monde connait mais à qui on ne va pas forcément parler. Leurs histoires ont des allures de conte, où chaque étape est une rencontre aussi merveilleuse qu’étrange…

Chacune de ces femmes détenant sa particularité, sa beauté et sa réponse à la vie. Chacune offrant un monde enchanté, où bien souvent le jeu est roi et où l’enfance est reine. Des Géantes . Ces Géantes sont les héroïnes des chansons composées. Leurs rencontres constituent le fil rouge du répertoire, tel un road-movie extravagant. Toujours très attaché à l’exploration musicale autour de la voix et des objets du quotidien qu’elles détournent au profit du rythme et de la poésie,

Duo du Bas propose ici un concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires. Un spectacle nourri d’émotions et de profondeur de vie. Comédiennes et chanteuses : Hélène Jacquelot, Elsa Corre Regards extérieurs : Momette Marqué, Maika Etxekopar, Mixel Etxekopar, Laurent Cavalié DURÉE DE 1 H 10 Prairie de la Corbinais La Corbinais 35890 Laillé Laillé 35890 Ille-et-Vilaine

LES GÉANTES • DUO DU BAS • Prairie de la Corbinais, 5 mai 2023, Laillé. CHANSON – PÉNICHE SPECTACLE DANS

LE CADRE DE SA SAISON NOMADE

DÉPARTEMENTALE Vendredi 5 mai, 20h30 1

https://www.vostickets.net/billet/?ID=SERVICE_CULTUREL_LAILLE

Du 2023-05-05 20:30 au 2023-05-05 22:00. Duo Du Bas, c’est deux voix de femmes et des chansons pour objets trouvés et personnages non-ordinaires. Elsa Corre et Hélène Jacquelot sont parties en quête d’héroïnes. Des femmes qui ont une histoire, un combat, une folie, une lubie, une étrangeté ou un passé décadent. Ce genre de femme que tout le monde connait mais à qui on ne va pas forcément parler. Leurs histoires ont des allures de conte, où chaque étape est une rencontre aussi merveilleuse qu’étrange…

Chacune de ces femmes détenant sa particularité, sa beauté et sa réponse à la vie. Chacune offrant un monde enchanté, où bien souvent le jeu est roi et où l’enfance est reine. Des Géantes . Ces Géantes sont les héroïnes des chansons composées. Leurs rencontres constituent le fil rouge du répertoire, tel un road-movie extravagant. Toujours très attaché à l’exploration musicale autour de la voix et des objets du quotidien qu’elles détournent au profit du rythme et de la poésie,

Duo du Bas propose ici un concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires. Un spectacle nourri d’émotions et de profondeur de vie. Comédiennes et chanteuses : Hélène Jacquelot, Elsa Corre Regards extérieurs : Momette Marqué, Maika Etxekopar, Mixel Etxekopar, Laurent Cavalié DURÉE DE 1 H 10 Prairie de la Corbinais La Corbinais 35890 Laillé Laillé 35890 Ille-et-Vilaine

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Laillé Autres Lieu Prairie de la Corbinais Adresse La Corbinais 35890 Laillé Ville Laillé Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Prairie de la Corbinais Laillé

Prairie de la Corbinais Laillé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laille/

LES GÉANTES • DUO DU BAS • Prairie de la Corbinais 2023-05-05 was last modified: by LES GÉANTES • DUO DU BAS • Prairie de la Corbinais Prairie de la Corbinais 5 mai 2023 Prairie de la Corbinais Laillé

Laillé Ille-et-Vilaine