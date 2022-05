TuTTuno Point 21, 17 octobre 2020 17:00, Laillé.

Samedi 17 octobre 2020, 17h00 Sur place tarif : 6 € – tarif sortir ! : 3 € http://www.laille.fr, 0299425710

Compagnie Tra Le mani – dans le cadre du festival MARMAILLE EN FUGUE

Théâtre de papier

Durée : 35 min

Tout public

À partir de 4 ans

Dans un appartement, un homme cherche inlassablement à attraper une mouche. Autour de lui, le temps passe et les saisons aussi avec leurs panoplies de formes et de couleurs. Quand un tourbillon de phénomènes climatiques laisse la nature prendre toute sa place, il prend conscience de cette jungle primordiale qui l’entoure…

Dans ce théâtre de papier et d’ombre, Martina Menconi pose un regard sur la relation entre la nature et l’homme : la nature, puissante beauté parfois cruelle, dans laquelle l’être humain est inscrit. Ce dialogue subtil est mis en musique en direct sur le plateau par Jen Rival, chanteuse et musicienne de Nefertiti in the kitchen. Images, sons et sensations font corps avec la manipulation de petites machineries imaginées par Julie Mereau du collectif les OEils.

Conception, Dessin, construction et interprétation : Martina Menconi

Composition musicale et interprétation : Jen Rival

Construction, technique lumière et interprétation : Julie Méreau

Séances scolaires : vendredi 16 octobre 9h15 et 11h

Point 21 Rue du Point du Jour 35890 Laillé 35890 Laillé Ille-et-Vilaine

samedi 17 octobre 2020 – 17h00 à 17h40